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Реставрация дома с химерами и кокошниками на Невском проспекте завершается

Александр Беглов подчеркнул, что реставраторы используют материалы, идентичные историческим.

Источник: Смольный

Капремонт фасада Дома Николаева на Невском проспекте выходит на финишную прямую. Здание, выполненное в неорусском стиле, украшают массивные кронштейны с химерами, удерживающими картуш с инициалами владельца.

До революции дом принадлежал купцу А. А. Николаеву, который занимался производством паркета. Фасад уникален тем, что по мере подъема по этажам окна становятся все более выразительными: от переплетенных листочков внизу до кокошников на четвертом этаже.

— Состояние главной улицы оценивают жители и гости города. Дом № 168 — один из важнейших адресов в программе реставрации Невского проспекта. Строители используют материалы, идентичные историческим, чтобы сохранить оригинальный облик фасада, — отметил губернатор Александр Беглов.

Строительная готовность объекта превысила 80%. Завершен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, ведется подготовка к покраске. Идут финальные работы по декору — проверяют рисунок и геометрию каждого элемента. Также отремонтированы фриз и профилированные выступы. Общая площадь реставрируемых фасадов — более 1000 квадратных метров.

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