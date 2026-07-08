Реставрация дома с химерами и кокошниками на Невском проспекте завершается

Капремонт фасада Дома Николаева на Невском проспекте выходит на финишную прямую. Здание, выполненное в неорусском стиле, украшают массивные кронштейны с химерами, удерживающими картуш с инициалами владельца.
До революции дом принадлежал купцу А. А. Николаеву, который занимался производством паркета. Фасад уникален тем, что по мере подъема по этажам окна становятся все более выразительными: от переплетенных листочков внизу до кокошников на четвертом этаже.
— Состояние главной улицы оценивают жители и гости города. Дом № 168 — один из важнейших адресов в программе реставрации Невского проспекта. Строители используют материалы, идентичные историческим, чтобы сохранить оригинальный облик фасада, — отметил губернатор Александр Беглов.
Строительная готовность объекта превысила 80%. Завершен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, ведется подготовка к покраске. Идут финальные работы по декору — проверяют рисунок и геометрию каждого элемента. Также отремонтированы фриз и профилированные выступы. Общая площадь реставрируемых фасадов — более 1000 квадратных метров.