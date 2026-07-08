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МЧС Казахстана объявило о масштабных проверках владельцев лодок и катеров (фото)

Министерство по ЧС объявило о начале проверок владельцев маломерных судов — лодок, катеров и других судов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 1 июля МЧС контролирует безопасную эксплуатацию маломерных судов

С 1 июля Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан наделено полномочиями по контролю и надзору за безопасной эксплуатацией маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время сотрудники территориальных подразделений МЧС при взаимодействии с Транспортной прокуратурой проводят профилактические мероприятия, рейды и проверки на водоёмах. Они контролируют соблюдение владельцами и судоводителями требований законодательства, а также проводят разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на воде.

Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации маломерных судов, наличию обязательных спасательных средств, недопустимости управления судами лицами без соответствующего права и эксплуатации технически неисправных плавательных средств.

За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность. На сегодняшний день по стране выявлено 164 административных правонарушения, по которым приняты меры в соответствии с законодательством.

МЧС призывает владельцев и судоводителей маломерных судов соблюдать требования безопасности, использовать спасательные жилеты, учитывать погодные условия и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Изменения в законодательстве были внесены законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», подписанным президентом 11 июня текущего года. Передача полномочий направлена на повышение безопасности граждан на водоёмах и обеспечение комплексного подхода к предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов.

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