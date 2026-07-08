Холодную воду отключили в поселке имени Горького в Хабаровске

Отключение было плановым, оно проводилось в связи с ремонтными работами на местном водоводе диаметром 600 миллиметров, который расположен возле улицы Ломоносова. В итоге без холодной воды остались 96 многоквартирных домов и 12 социальных объектов в поселке имени Горького. Кроме того, холодная вода пропала в частном секторе на улицах Новосибирская, Донская, Боевая, Народная, Мичурина, Славянская, Дальняя, Крайняя, Сельская, Софийская, Наумовская, а также улицы Гагарина, Воровского, Семашко, Покуса и Осетинская. Включить воду планируется сегодня в 24:00.