КЖД: электрички будут следовать только до станции «Светлогорск-1» из-за обрыва контактной сети

«В связи с обрывом контактной сети из-за падения дерева, участок между станциями “Светлогорск-1” и “Светлогорск-2 “сегодня в течение всего дня будет закрыт для движения пригородных поездов. Все поезда Светлогорского направления будут следовать только до станции “Светлогорск-1””, — следует из сообщения.