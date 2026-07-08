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КЖД: электрички будут следовать только до станции «Светлогорск-1» из-за обрыва контактной сети

8 июля на некоторых направлениях возможны и другие изменения графика движения поездов.

Поезда Светлогорского направления 8 июля будут следовать только до станции «Светлогорск-1». Это связано с обрывом контактной сети из-за падения дерева. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«В связи с обрывом контактной сети из-за падения дерева, участок между станциями “Светлогорск-1” и “Светлогорск-2 “сегодня в течение всего дня будет закрыт для движения пригородных поездов. Все поезда Светлогорского направления будут следовать только до станции “Светлогорск-1””, — следует из сообщения.

КЖД также предупреждает, что из-за неблагоприятных погодных условиях и случаев падения деревьев и веток на объекты инфраструктуры, 8 июля на некоторых направлениях железной дороги возможны и другие изменения графика движения поездов.

«Калининградская железная дорога рекомендует пассажирам учитывать это факт при планировании поездок, уточнять время отправки и прибытия поездов у разъездных кассиров, в билетных кассах, внимательно прослушивать объявления, которые транслируются по системе громкоговорящей связи в поездах и на вокзалах», — добавили в пресс-службе.