Ежегодный фестиваль «Волга-Дон Агро Фест» не пройдет в Волгограде в 2026 году

В Волгограде в 2026 году не пройдет гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». На «Волгоград Арене» 24−25 июля пройдет только винный фестиваль «Волга-Дон Вин Фест». Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.