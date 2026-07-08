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Ежегодный фестиваль «Волга-Дон Агро Фест» не пройдет в Волгограде в 2026 году

На «Волгоград Арене» пройдет только винный фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в 2026 году не пройдет гастрономический фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». На «Волгоград Арене» 24−25 июля пройдет только винный фестиваль «Волга-Дон Вин Фест». Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Напомним, пять лет подряд оба фестиваля проводили в Волгограде вместе. На гастрономическом фесте гости могли продегустировать и купить продукцию местных фермеров и предприятий, узнать о туристических маршрутах.

VI фестиваль российского виноделия и винной культуры «Волга Дон Вин Фест» пройдет 24 и 25 июля в ВИП-фойе стадиона «Волгоград Арена». Свою продукцию представят более 60 виноделен страны. Стоимость билета — 4 тысячи рублей на день.