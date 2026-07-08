О расследовании гибели подростка в Ростове доложат в центральный аппарат СК

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) после гибели 12-летнего мальчика, скончавшегося в больнице от термических ожогов, полученных в результате неосторожного обращения подростковой компании с легковоспламеняющейся жидкостью.