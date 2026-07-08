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О расследовании гибели подростка в Ростове доложат в центральный аппарат СК

В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти малолетнего в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти малолетнего в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) после гибели 12-летнего мальчика, скончавшегося в больнице от термических ожогов, полученных в результате неосторожного обращения подростковой компании с легковоспламеняющейся жидкостью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в интернете.