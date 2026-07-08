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МФЦ Нижегородской области обработали более 300 тысяч обращений по услугам Росреестра за полгода

Наибольший объём пришёлся на регистрацию прав на недвижимость, кадастровый учёт и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Источник: Время

Более 300 тысяч обращений нижегородцев по услугам Росреестра обработали МФЦ в первом полугодии 2026 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Наибольший объём пришёлся на регистрацию прав на недвижимость, кадастровый учёт и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В МФЦ отмечают, что спрос на услуги Росреестра остаётся высоким и сопоставим с прошлым годом. Для повышения качества обслуживания специалисты МФЦ и Росреестра регулярно проводят совместные семинары, где разбирают наиболее частые вопросы заявителей. По словам директора ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светланы Мусарской, задача таких встреч — сделать обращение граждан в центры максимально комфортным. Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн подчеркнула, что совместная работа направлена на укрепление уверенности жителей в надёжности прав на недвижимость.

Ранее сообщалось, что более 158 тысяч обращений нижегородцев по услугам Росреестра отработано МФЦ в первом квартале.