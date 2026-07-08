МФЦ Нижегородской области обработали более 300 тысяч обращений по услугам Росреестра за полгода

В МФЦ отмечают, что спрос на услуги Росреестра остаётся высоким и сопоставим с прошлым годом. Для повышения качества обслуживания специалисты МФЦ и Росреестра регулярно проводят совместные семинары, где разбирают наиболее частые вопросы заявителей. По словам директора ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светланы Мусарской, задача таких встреч — сделать обращение граждан в центры максимально комфортным. Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн подчеркнула, что совместная работа направлена на укрепление уверенности жителей в надёжности прав на недвижимость.