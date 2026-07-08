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Из Кудымкарского округа выдворят нарушивших законодательство мигрантов

Сотрудники краевого главка МВД выявили нарушения миграционного законодательства в Кудымкарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники краевого главка МВД выявили нарушения миграционного законодательства в Кудымкарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью съемок с квадрокоптеров на нескольких лесопилках были зафиксированы граждане Китая, осуществлявшие деятельность без разрешения или не по профессии, указанной в патенте. Они будут оштрафованы и выдворены с территории РФ.

Один из работодателей заплатит штраф в размере 250 тыс. руб. Решается вопрос о привлечении к ответственности другого юридического лица, допустившего нарушение.