«Зеленый ЭкоФест» в Кирове объединил более 3 тысяч участников

В Александровском саду работали 27 просветительских площадок, подготовленных общественными организациями, учреждениями культуры и образования, органами власти и представителями бизнес-сообщества. Гости узнали больше о растениях и животных, обитающих на территории региона, о природных достопримечательностях, раздельном сборе отходов. Также они открыли для себя интересные факты из сфер геологии и палеонтологии. Кроме того, на мероприятии была организована концертная программа.