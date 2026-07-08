«Зеленый ЭкоФест» в Кирове объединил более 3 тысяч участников

Более 3 тысяч человек приняли участие в экологическом фестивале «Зеленый ЭкоФест», который прошел 4 июля в Кирове. Мероприятие было организовано в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
В Александровском саду работали 27 просветительских площадок, подготовленных общественными организациями, учреждениями культуры и образования, органами власти и представителями бизнес-сообщества. Гости узнали больше о растениях и животных, обитающих на территории региона, о природных достопримечательностях, раздельном сборе отходов. Также они открыли для себя интересные факты из сфер геологии и палеонтологии. Кроме того, на мероприятии была организована концертная программа.
«Экологическое просвещение играет важную роль в сохранении природы. Только вовлекая в эту работу все поколения, мы сможем сформировать ответственное отношение к окружающей среде. Экология — это дело каждого», — отметил министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.