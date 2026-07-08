Слюсарь дал поручения по обращениям на приёме ростовчан

На интерактивном приёме граждан губернатор Юрий Слюсарь разобрал ряд обращений от жителей Ростовской области — об этом сообщает сайт регионального правительства.
Так, многодетная мать из Красного Сулина рассказала о проблемах с электроснабжением на улице Зерновой: из‑за низкого напряжения зимой не удаётся запустить отопительный котёл. Глава региона поручил провести реконструкцию электросетей до конца года.
Житель села Алексеево‑Лозовского (Чертковский район) пожаловался на плачевное состояние дороги по улице Грушовой: трасса разбита, людям приходится ходить в соцобъекты — больницу, школу и детсад — по обочине. Губернатор распорядился организовать капитальный ремонт дороги.
Ещё одно обращение поступило от ростовчанки: она попросила привести в порядок внутриквартальный проезд от улицы Таганрогской до экономического лицея № 71 в микрорайоне Военвед. В мэрии подтвердили, что проезд включён в план ремонтных работ на текущий год, а губернатор потребовал от городских властей строго соблюдать сроки.