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Слюсарь дал поручения по обращениям на приёме ростовчан

Об этом информирует сайт облправительства.

На интерактивном приёме граждан губернатор Юрий Слюсарь разобрал ряд обращений от жителей Ростовской области — об этом сообщает сайт регионального правительства.

Так, многодетная мать из Красного Сулина рассказала о проблемах с электроснабжением на улице Зерновой: из‑за низкого напряжения зимой не удаётся запустить отопительный котёл. Глава региона поручил провести реконструкцию электросетей до конца года.

Житель села Алексеево‑Лозовского (Чертковский район) пожаловался на плачевное состояние дороги по улице Грушовой: трасса разбита, людям приходится ходить в соцобъекты — больницу, школу и детсад — по обочине. Губернатор распорядился организовать капитальный ремонт дороги.

Ещё одно обращение поступило от ростовчанки: она попросила привести в порядок внутриквартальный проезд от улицы Таганрогской до экономического лицея № 71 в микрорайоне Военвед. В мэрии подтвердили, что проезд включён в план ремонтных работ на текущий год, а губернатор потребовал от городских властей строго соблюдать сроки.

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