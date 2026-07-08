Слюсарь дал поручения по обращениям на приёме ростовчан

Ещё одно обращение поступило от ростовчанки: она попросила привести в порядок внутриквартальный проезд от улицы Таганрогской до экономического лицея № 71 в микрорайоне Военвед. В мэрии подтвердили, что проезд включён в план ремонтных работ на текущий год, а губернатор потребовал от городских властей строго соблюдать сроки.