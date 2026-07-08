Проект «Тихие вечера» от команды радио «Образ» пройдет в Нижнем Новгороде

«Царская семья — это не просто часть русской истории, а настоящий пример семьи, — поделилась шеф-редактор радио “Образ” Ирина Вдовина, — последние Романовы — многодетная семья. В этой семье воспитывался ребенок с ограниченными возможностями здоровья — царевич Алексей. При любых обстоятельствах, в любой ситуации они сохраняли честь, порядочность, выдержку. Тот, кого тронула Царской семьи, уже не сможет ее забыть».