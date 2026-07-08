Проект «Тихие вечера» от команды радио «Образ» пройдет в Нижнем Новгороде

Новый просветительский проект «Тихие вечера» (6+) от команды радиостанции «Образ» пройдет в Нижнем Новгороде. Встречи будут организованы в формате музыкально-поэтических постановок. Тематика проекта — духовные праздники и памятные дни.
По задумке авторов проекта, именно в такие дни у человека появляется повод подумать о самом дорогом и важном, о том, что делает нас людьми.
«Выйти из радиостудии прямиком к слушателям, создать возможность живого общения — это не требование, а просьба нашего времени, — говорит Анастасия Шохина, ведущая программ радио “Образ”, — и эта просьба о человечности. Увидеть живые глаза, их свет, проявить внимание к каждому участнику встречи — это очень ценная возможность».
Главными действующими лицами встреч станут нижегородские артисты, музыканты, литераторы. Программа «Тихих вечеров» всегда сочетает несколько художественных форматов: это и мини-спектакли, и музыкальные номера, и медиатворчество. Каждый гость получает в подарок дизайнерскую открытку, созданную специально для мероприятия.
Ближайший «Тихий вечер» состоится 17 июля на территории Вознесенского Печерского монастыря. Здесь будет представлена постановка «Цветы Царской России». Спектакль посвящен годовщине расстрела Царской Семьи. В программе — музыкальные и литературные произведения, видео- и сценические иллюстрации истории, выдержки из дневников членов Царской семьи.
Постановку «Цветы Царской России» также планируется представить в дни Православной выставки-ярмарки «Нижегородский край — земля Серафима Саровского».
«Царская семья — это не просто часть русской истории, а настоящий пример семьи, — поделилась шеф-редактор радио “Образ” Ирина Вдовина, — последние Романовы — многодетная семья. В этой семье воспитывался ребенок с ограниченными возможностями здоровья — царевич Алексей. При любых обстоятельствах, в любой ситуации они сохраняли честь, порядочность, выдержку. Тот, кого тронула Царской семьи, уже не сможет ее забыть».
Проект «Тихие вечера» продолжится осенью — нижегородцев будет ждать Мининский день, специальные программы к главным православным праздникам.