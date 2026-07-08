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Лукашенко проводит кадровый день с интересным списком в среду 8 июля

Лукашенко проводит кадровый день в среду 8 июля, который обещает быть интересным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет очередной кадровый день. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, сообщили, что 8 июля белорусский лидер проведет во Дворце Независимости кадровый день. При этом сказали, что назначения будут интересными.

— Список небольшой, но интересный, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Накануне Александр Лукашенко сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».

А еще президент резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси: «С людьми не поговорили, не спросили».

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