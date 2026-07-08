Лукашенко проводит кадровый день с интересным списком в среду 8 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет очередной кадровый день. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, сообщили, что 8 июля белорусский лидер проведет во Дворце Независимости кадровый день. При этом сказали, что назначения будут интересными.
— Список небольшой, но интересный, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне Александр Лукашенко сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».
А еще президент резко отреагировал на предложение укрупнить один из районов Беларуси: «С людьми не поговорили, не спросили».