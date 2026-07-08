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Красноярцам напомнили о запретах и штрафах при особом противопожарном режиме

В Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает свободное посещение лесов, разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на природе.

В Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает свободное посещение лесов, разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на природе.

За нарушение требований режима предусмотрены штрафы, напоминают в краевом управлении МЧС России. Для граждан они начинаются от 10 тыс. рублей, при этом предупреждения не применяются. С начала действия режима за выжигание сухой растительности и несвоевременную уборку мусора и травы возбудили 382 административных дела. Из них 41 в период действия особого противопожарного режима.

Кроме того, административные комиссии муниципалитетов возбудили 1249 дел за ненадлежащее содержание территорий, в том числе придомовых участков.

Власти также напоминают, что в Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах. Он также запрещает разведение костров и использование открытого огня.

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