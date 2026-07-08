Красноярцам напомнили о запретах и штрафах при особом противопожарном режиме

За нарушение требований режима предусмотрены штрафы, напоминают в краевом управлении МЧС России. Для граждан они начинаются от 10 тыс. рублей, при этом предупреждения не применяются. С начала действия режима за выжигание сухой растительности и несвоевременную уборку мусора и травы возбудили 382 административных дела. Из них 41 в период действия особого противопожарного режима.