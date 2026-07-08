В Хабаровском крае зарегистрировали новый лесной пожар

— За прошлую неделю было зарегистрировано три лесных пожара. Обстановку контролирует 41 патрульная группа. В целом благодаря усиленному наблюдению и оперативной работе лесопожарных служб число зарегистрированных возгораний за прошлую неделю сократилось в три раза, если сравнивать с периодом с 22 по 28 июня, — сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.