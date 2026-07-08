В Хабаровском крае зарегистрировали новый лесной пожар

В Аяно-Майском районе Хабаровского края зафиксировали один лесной пожар. При его обнаружении площадь, пройденная огнем, составляла 49 га. Сейчас площадь пожара в Аянском лесничестве достигает 75 га, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участок находится под контролем. Тем не менее особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать.
— За прошлую неделю было зарегистрировано три лесных пожара. Обстановку контролирует 41 патрульная группа. В целом благодаря усиленному наблюдению и оперативной работе лесопожарных служб число зарегистрированных возгораний за прошлую неделю сократилось в три раза, если сравнивать с периодом с 22 по 28 июня, — сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.
Напомним, что недавний пожар в Советско-Гаванском районе ликвидировали. Огонь успел распространиться на 11 га. В его тушении участвовали 13 специалистов.
— Ежедневный мониторинг, патрулирование территорий и применение беспилотных летательных аппаратов позволяют своевременно выявить, локализовать и ликвидировать очаги на ранних стадиях, — добавил Андрей Самойлов.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о разработке новой противопожарной умной системы в ТОГУ. Ее планируют тестировать в сентябре этого года.