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На Калининградскую область обрушился штормовой циклон

Ураганный ветер в Калининградской области сбивает с ног и ломает деревья.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Ураганный ветер в Калининградской области сбивает с ног, ломает деревья, передает корреспондент РИА Новости.

Сильный ветер в Калининграде ломает ветки, раскачивает большие деревья, а молодые пригибает почти к самой земле. Мощные порывы, сбивая с ног, не позволяют людям задержаться на одном месте. Прохожих на улице почти нет, дворы пусты.

Энергетики ликвидируют последствия урагана. По данным регионального гидрометцентра, в среду в первую половину дня ветер будет достигать 25−30 метров. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня ветер немного ослабнет.

Накануне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.

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