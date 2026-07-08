На Калининградскую область обрушился штормовой циклон

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Ураганный ветер в Калининградской области сбивает с ног, ломает деревья, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный ветер в Калининграде ломает ветки, раскачивает большие деревья, а молодые пригибает почти к самой земле. Мощные порывы, сбивая с ног, не позволяют людям задержаться на одном месте. Прохожих на улице почти нет, дворы пусты.
Энергетики ликвидируют последствия урагана. По данным регионального гидрометцентра, в среду в первую половину дня ветер будет достигать 25−30 метров. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня ветер немного ослабнет.
Накануне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.