На Калининградскую область обрушился штормовой циклон

Сильный ветер в Калининграде ломает ветки, раскачивает большие деревья, а молодые пригибает почти к самой земле. Мощные порывы, сбивая с ног, не позволяют людям задержаться на одном месте. Прохожих на улице почти нет, дворы пусты.