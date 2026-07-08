В Липецкой области могут ввести ограничения на продажу топлива по номерам машин

Сегодня липецкий оперштаб рассмотрит вопрос введения в регионе ограничений на продажу топлива по госномеру автомобиля по примеру Орловской области, где их могут снять уже спустя пять дней после введения. Также для решения проблемы с нехваткой бензина губернатор Игорь Артамонов направил в федеральный центр и топливные компании просьбы об увеличении поставок. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.