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Уникальная выставка «Вологодчина кружевная» открылась в Комсомольске

В музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки «Вологодчина кружевная». Экспозиция из собрания Вологодского музея-заповедника объединила кружевные произведения XX-XXI веков. Среди них — панно, скатерти, предметы одежды, созданные заслуженными художниками России В. Д. Веселовой, Г. Н. Мамровской, А. Н. Ракчеевой и другими мастерицами. Тематические работы знакомят с историей и культурой Вологодчины: «Святыни Вологды», "У озера.

В музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки «Вологодчина кружевная». Экспозиция из собрания Вологодского музея-заповедника объединила кружевные произведения XX-XXI веков. Среди них — панно, скатерти, предметы одежды, созданные заслуженными художниками России В. Д. Веселовой, Г. Н. Мамровской, А. Н. Ракчеевой и другими мастерицами. Тематические работы знакомят с историей и культурой Вологодчины: «Святыни Вологды», «У озера. Ферапонтово», «Георгий Победоносец». Отдельный раздел — кружевная одежда: манто, платья, пелерины и накидки, среди которых «Княжна», «Лебёдушка», «Вечерняя сказка». Выставка работает до 30 августа. Видео: Музей изобразительных искусств gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/Клип-@art_museumkms.mp4