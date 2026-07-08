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В Волгограде прошел праздник «Станция назначения: Семья»

Для участников праздника были организованы мастер-классы по изготовлению памятных сувениров, работали тематические площадки.

Праздник «Станция назначения: Семья» состоялся в Волгограде 8 июля. В событии, проходившем на территории Приволжской детской железной дороги, приняли участие юные железнодорожники и дети участников СВО.

Для участников праздника были организованы мастер-классы по изготовлению памятных сувениров, работали тематические площадки. Присутствующим рассказали об истории создания ДЖД, о том, как обучают юных железнодорожников.

«Завершилось мероприятие осмотром фотовыставки, посвященной 90-летию Детских железных дорог России, и познавательной экскурсией по живописному маршруту вдоль поймы реки Царицы. Поездом управляли юные железнодорожники — они рассказали участникам праздника об основных достопримечательностях города» — рассказывают организаторы.

Мероприятие провели специалисты ДЖД вмест с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества» по Волгоградской области.