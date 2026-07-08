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Врач Кузнецова назвала неочевидную причину учащённого пульса и скачков давления

Скачки давления могут говорить о дефиците витамина D.

Источник: Нижегородская правда

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, что колебания артериального давления и учащенное сердцебиение могут быть признаками недостатка витамина D. По её словам, это происходит из-за нарушения обмена липидов.

Исследования показывают, что дефицит этого витамина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии.

«Недавние наблюдения показали, что жалобы на сердцебиение значительно чаще встречаются у пациентов с низким уровнем витамина D. Это связано как с влиянием на сосудистый тонус, так и с нарушением липидного обмена», — сообщила врач.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D. также сообщалось, чем опасен атеросклероз и его осложнения.