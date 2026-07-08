Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Красноярск

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Красноярск. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
Он начал рабочий визит в регион с посещения Военного учебного центра Сибирского федерального университета, где вручил дипломы молодым офицерам и отметил, что полученные знания помогут им достойно нести службу.
На территории центра Медведев вместе с командующим космическими войсками Александром Головко открыл бюсты легендарных лётчиков — трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и Героя Советского Союза Георгия Голубева. Власти подчеркнули, что пример их мужества и служения Отечеству особенно важен для начинающих офицеров.
Визит Дмитрия Медведева в край продолжается.