В Красноярском крае ведется работа по выявлению фур со скрытыми номерами

В правительстве Красноярского края состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством министра транспорта региона Дмитрия Зотина. Меры по повышению безопасности и порядка на дорогах реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Внимание уделили развитию системы автоматического весогабаритного контроля. Для борьбы с нарушителями, которые пытаются избежать штрафов за перегруз, в мае на одном из пунктов был запущен эксперимент по распознаванию скрытых государственных знаков. По итогам полутора месяцев выяснилось, что две трети водителей большегрузов, превышающих допустимый вес, используют различные методы для сокрытия номеров. Новая система успешно идентифицировала десятки таких машин, что позволило вынести постановления о штрафах. На комиссии решили продолжить эксперимент и направить в МВД России предложения о законодательном закреплении такого способа идентификации. Данные о выявленных «невидимках» будут ежемесячно передаваться в ГИБДД. Помимо большегрузов, участники заседания обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах края и планы по обустройству пешеходных переходов.