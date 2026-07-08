Дмитрий Медведев отметил роль военного центра СФУ в подготовке кадров (видео)

Военный учебный центр СФУ в Красноярске играет важную роль в подготовке кадров для Вооруженных сил России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он посетил церемонию вручения дипломов вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и председателем Заксобрания Алексеем Додатко.
Дмитрий Медведев отметил, что центр готовит специалистов по наиболее востребованным направлениям, а его преподаватели и наставники имеют не только научные достижения, но и реальный боевой опыт.
«Это особая честь и ответственность для каждого из вас. Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание, служить нашей стране, служить Отечеству, защищать ее безопасность и суверенитет, быть опорой нашего государства и народа», — сказал он.
Дмитрий Медведев вручил дипломы с отличием выпускникам центра и подчеркнул, что их успехи в учебе стали результатом большого труда, дисциплины и верности выбранному пути. Заместитель председателя Совбеза РФ также напомнил, что более тысячи выпускников ВУЦ СФУ сейчас выполняют задачи в зоне СВО, многие из них удостоены государственных наград.
После вручения дипломов гости церемонии приняли участие в открытии бюстов легендарных летчиков на территории центра. Бюсты изготовлены и установлены Российским военно-историческим обществом, возглавляемым помощником президента РФ Владимиром Мединским.
«Вместе с командующим космическими войсками Александром Головко открыли на территории Военного центра бюсты легендарных летчиков — трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и Героя Советского Союза Георгия Голубева. Пример их мужества и беззаветного служения Отечеству особенно важен для ребят, которые только начинают свой офицерский путь», — рассказал губернатор Михаил Котюков.
Кроме того, Александр Головко вручил государственную награду — орден «За военные заслуги» за высокие личные показатели в служебной деятельности — полковнику Ивану Сибирякову. Иван Николаевич является начальником кафедры военной подготовки ВУЦ СФУ.