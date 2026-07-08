Ремонтные работы в пункте пропуска «Бенякони» продолжатся до 23 июля

«В автодорожном пункте пропуска “Бенякони” (сопредельный литовский — “Шальчининкай”) до 23 июля 2026 года продолжатся работы по ремонту дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
В комитете также отметили, что в связи с этим движение транспорта будет организовано по отдельным полосам проезжей части.
«Водителям следует руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков», — добавили в пресс-службе.
В ГПК рекомендуют учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты для своих поездок.
Ремонтные работы начались в этом погранпереходе с 25 июня.
Там осуществляется восстановление цементного покрытия радиометрических ворот на выезде из Беларуси.