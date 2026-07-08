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Ремонтные работы в пункте пропуска «Бенякони» продолжатся до 23 июля

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Ремонтные работы продолжаются в пункте пропуска «Бенякони» на границе Беларуси с Литвой, сообщили в пресс-службе белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

«В автодорожном пункте пропуска “Бенякони” (сопредельный литовский — “Шальчининкай”) до 23 июля 2026 года продолжатся работы по ремонту дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что в связи с этим движение транспорта будет организовано по отдельным полосам проезжей части.

«Водителям следует руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков», — добавили в пресс-службе.

В ГПК рекомендуют учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты для своих поездок.

Ремонтные работы начались в этом погранпереходе с 25 июня.

Там осуществляется восстановление цементного покрытия радиометрических ворот на выезде из Беларуси.

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