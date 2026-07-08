От «Алисы в Стране Чудес» и «Эха любви» до масштабных семейных саг: что смотрят, слушают и читают жители Прикамья в День семьи, любви и верности

Третьей по популярности стала семейная комедия «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным и Агатой Муцениеце — трогательная и смешная история о конфликте поколений, где строгий дед берётся перевоспитывать внука по старинке, а в итоге сам учится понимать молодёжь и ценить семейные узы. Рейтинг также пополнили полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений» и «Денискины рассказы».