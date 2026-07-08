85% объектов недвижимости изъяли для продления метро в Сормове

Изъятие объектов недвижимости для строительства станции метро «Сормовская» продолжается в Нижнем Новгороде. На данный момент в муниципальную собственность перешли 627 зданий из 726, сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
Как уточняет источник, изъято 85% участков, попадающих в зону возведения подземки. Они уже выкуплены и оформлены в собственность.
Напомним, что метромост отремонтируют в Нижнем Новгороде. В городском департаменте транспорта уже приступили к поиску подрядчика. Специалисты определят сроки работ и схему ограничений движения.