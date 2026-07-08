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85% объектов недвижимости изъяли для продления метро в Сормове

В муниципальную собственность перешли 627 строений из 726.

Источник: Живем в Нижнем

Изъятие объектов недвижимости для строительства станции метро «Сормовская» продолжается в Нижнем Новгороде. На данный момент в муниципальную собственность перешли 627 зданий из 726, сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Как уточняет источник, изъято 85% участков, попадающих в зону возведения подземки. Они уже выкуплены и оформлены в собственность.

Напомним, что метромост отремонтируют в Нижнем Новгороде. В городском департаменте транспорта уже приступили к поиску подрядчика. Специалисты определят сроки работ и схему ограничений движения.