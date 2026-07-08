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Нижегородская область заключила соглашение о роботизации производств

Документ подписали на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге для развития промышленной робототехники и подготовки кадров.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге, правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация робототехники». Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Подписи на документе поставили Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области, и Александр Алексеев, генеральный директор компании. Соглашение направлено на развитие автоматизации производства, внедрение цифровых технологий и бережливых методов, а также на подготовку кадров для этой отрасли.

В региональном правительстве подчеркнули, что Нижегородская область уже превосходит средний уровень роботизации по России. Работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», начатого в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов РФ по развитию БПЛА.

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