Нижегородская область заключила соглашение о роботизации производств

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге, правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация робототехники». Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
Подписи на документе поставили Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области, и Александр Алексеев, генеральный директор компании. Соглашение направлено на развитие автоматизации производства, внедрение цифровых технологий и бережливых методов, а также на подготовку кадров для этой отрасли.
В региональном правительстве подчеркнули, что Нижегородская область уже превосходит средний уровень роботизации по России. Работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», начатого в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов РФ по развитию БПЛА.