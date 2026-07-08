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Стали известны даты проведения чемпионата «Абилимпикс»

Мероприятие пройдет осенью в учебном-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» в 2026 году пройдет с 31 октября по 3 ноября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Движение “Абилимпикс”, развивающееся в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, помогает людям с ограничениями по здоровью доказать: труд и мастерство сильнее любых барьеров. На днях мы награждали наших героев — победителей чемпионата среди участников СВО, а осенью состоится еще одно из ключевых событий созвездия чемпионатного движения по профмастерству — чемпионат “Абилимпикс”. В этом году в его региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек со всей России. Всего соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. Уверен, что Национальный чемпионат “Абилимпикс” откроет перед участниками новые карьерные возможности», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, ведомство уделяет большое внимание развитию движения «Абилимпикс». Есть отклик и со стороны добровольческого сообщества. Так, только на региональном этапе поддержку участникам оказали более 14 тысяч волонтеров.

«В большинстве своем это молодежь. Вовлечение ребят в такую работу — важнейшая государственная задача и неотъемлемая часть воспитательного процесса. Развитие добровольческого направления позволит не только усилить сопровождение участников на всех этапах чемпионата, но и заложить правильные ценностные ориентиры, расширяя возможности для вовлечения молодежи в создание доступной и инклюзивной среды», — сказал Сергей Кравцов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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