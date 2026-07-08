Стали известны даты проведения чемпионата «Абилимпикс»

«Движение “Абилимпикс”, развивающееся в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, помогает людям с ограничениями по здоровью доказать: труд и мастерство сильнее любых барьеров. На днях мы награждали наших героев — победителей чемпионата среди участников СВО, а осенью состоится еще одно из ключевых событий созвездия чемпионатного движения по профмастерству — чемпионат “Абилимпикс”. В этом году в его региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек со всей России. Всего соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. Уверен, что Национальный чемпионат “Абилимпикс” откроет перед участниками новые карьерные возможности», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.