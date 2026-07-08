ЗСД частично перекроют из-за триатлона «Медный всадник»

— Также в субботу с 4:00 до 14:45 будет перекрыто движение автомобилей по ЗСД от набережной Макарова до съезда с ЗСД на Благодатную улицу. Закроют дорогу в направлении с севера на юг. Помимо этого 11 июля остановят движение транспорта на съезде с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении — дорогу освободят для велосипедистов, — рассказали в издании.