Белорус причинил ущерб 6400 рублей на рыбалке из-за усача обыкновенного

Житель Оршанского района пойдет под суд после рыбалки на две удочки. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Так, во время длинных выходных в Беларуси 63-летний житель Оршанского района отправился на рыбалку на Днепр. Мужчина рыбачил двумя удочками с берега и днем 5 июня поймал несколько рыб.
К слову, в этот период в Витебской области еще действовал запрет на лов рыбы. Кроме того, сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, которые подошли к мужчине с проверкой, обнаружили среди его улова рыбу из Красной книги Беларуси.
У нарушителя изъяли улов и две удочки, которыми он рыбачил. А ихтиологическая экспертиза установила, что рыбак поймал краснокнижного усача обыкновенного. Ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 6400 белорусских рублей.
Мужчину будут судить за незаконную добычу рыбу (ч.2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси). Идет следствие.
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