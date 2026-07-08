В Красноярский край с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Как сообщил губернатор края Михаил Котюков, рабочий визит Дмитрия Медведева в регион начался с Военного учебного центра Сибирского федерального университета (ВУЦ СФУ) и вручения дипломов молодым офицерам. ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооруженных Сил России по наиболее востребованным специальностям. Его преподаватели и наставники — офицеры, обладающие не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом. Это позволяет готовить квалифицированных офицеров. Выпускники центра с честью выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне специальной военной операции, — подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава региона выразил уверенность, что полученные знания помогут выпускникам достойно выполнять задачи по защите Родины. Также вместе с командующим космическими войсками Александром Головко открыли на территории Военного центра бюсты легендарных летчиков — трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и Героя Советского Союза Георгия Голубева. Пример их мужества и беззаветного служения Отечеству особенно важен для ребят, которые только начинают свой офицерский путь, — отметил Михаил Котюков.