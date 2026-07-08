Жительница Дзержинска выпала с пятого этажа на крышу балкона

В Дзержинске местная жительница выпала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона двумя этажами ниже. От удара она потеряла сознание, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли сигнальный щит на площадку узкой балконной крыши. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая в любой момент могла с нее упасть.
Спасатели закрепили ей шейный корсет, спустили на землю и передали медикам.
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