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Жительница Дзержинска выпала с пятого этажа на крышу балкона

В Дзержинске местная жительница выпала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона двумя этажами ниже. От удара она потеряла сознание, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Дзержинске местная жительница выпала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона двумя этажами ниже. От удара она потеряла сознание, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли сигнальный щит на площадку узкой балконной крыши. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая в любой момент могла с нее упасть.

Спасатели закрепили ей шейный корсет, спустили на землю и передали медикам.

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