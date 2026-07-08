В Пермском крае реализуют аграрный проект стоимостью 6 млрд рублей

Проект предусматривает модернизацию действующего производственного комплекса и создание новых площадей по разведению свиней в поселке Майском Краснокамского округа Прикамья. Кроме того, предусматривается рост производственной эффективности предприятия и увеличение объемов выпуска мясной продукции. Общий объем инвестиций оценен в 6 млрд руб. Планируется, что объект выйдет на полную мощность во втором полугодии 2030 года.