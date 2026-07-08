Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель пришел к следователю с пачкой долларов и попал в ловушку

Директор одного из предприятий в области Улытау хотел дать взятку, но его задержали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 8 июля 2026 года рассказали, что факт дачи взятки пресекли сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ДП.

«Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества. О незаконных действиях мужчины сотрудник следственного подразделения уведомил Управление собственной безопасности», — говорится в сообщении.

В итоге действия предпринимателя сняли на камеру и задержали с поличным при передаче денег — 2000 долларов (940 тыс. тенге).

Деньги изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

7 июля в КНБ рассказали, что в стране за месяц зарегистрировано несколько коррупционных правонарушений.