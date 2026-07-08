Красноярка пожаловалась на избиение и травлю ее ребенка в лагере

Следователи возбудили уголовное дело после сообщения о совершении противоправных действий в отношении 7-летней девочки в одном из частных детских лагерей Красноярска.
Инцидент получил огласку после того, как мать девочки пожаловалась директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По словам женщины, ее дочь заселили к детям старшего возраста (10−11 лет), которые били девочку и обзывали. Утверждается, что вожатые и другие сотрудники лагеря знали о конфликтах между соседками, но ограничились воспитательной беседой с обидчицами. А родителям пострадавшей об издевательствах не сообщили. После окончания смены у девочки зафиксировали синяки и мать написала заявление в полицию.
Сегодня в СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей): «По данным следствия, в период пребывания в лагере проживающие в одной комнате дети совершали противоправные действия в отношении 7‑летней девочки, в том числе применяли в отношении нее физическую силу. При этом руководство лагеря не предпринимало никаких мер к урегулированию конфликтной ситуации. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».