Красноярка пожаловалась на избиение и травлю ее ребенка в лагере

Сегодня в СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей): «По данным следствия, в период пребывания в лагере проживающие в одной комнате дети совершали противоправные действия в отношении 7‑летней девочки, в том числе применяли в отношении нее физическую силу. При этом руководство лагеря не предпринимало никаких мер к урегулированию конфликтной ситуации. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».