Снос деревянных двухэтажек продолжается в центре Нижнего Новгорода

Строительная техника работает в квартале улиц Невзоровых — Тверская — Генкиной — Ашхабадская в Советском районе. На этой территории планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ). Минувшей зимой стартовала застройка этой площадки. Сейчас на ней осталось всего четыре дома. На этой неделе снесли 2-этажный дом по улице Ашхабадская, 23.