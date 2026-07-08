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Снос деревянных двухэтажек продолжается в центре Нижнего Новгорода

Освобождается площадка под реализацию проекта КРТ.

Источник: Время

Очередной дом снесли в центре Нижнего Новгорода 8 июля. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.

Строительная техника работает в квартале улиц Невзоровых — Тверская — Генкиной — Ашхабадская в Советском районе. На этой территории планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ). Минувшей зимой стартовала застройка этой площадки. Сейчас на ней осталось всего четыре дома. На этой неделе снесли 2-этажный дом по улице Ашхабадская, 23.

Напомним, что рядом — в границах улиц Белинского, Тверской, Ашхабадской и Генкиной — расположен знаменитый квартал «Красный просвещенец».