На маршрутах НПАТ выявили шесть нарушений в оформлении кузовов автобусов

В ходе проверки специалисты осмотрели 19 автобусов и выявили шесть однотипных нарушений, связанных с неполным информационным оформлением кузовов, в двух машинах на маршрутах № 43 и № 85. При этом в 17 автобусах на маршрутах № 40, 85, 26, 43 и 48 нарушений не обнаружили.