На маршрутах НПАТ выявили шесть нарушений в оформлении кузовов автобусов

В ЦРТС сообщили о проверке исполнения условий пяти государственных контрактов на обслуживание маршрутов № 26, 40, 43, 48 и 85, которые выполняет АО «Нижегородпассажиравтотранс».
В ходе проверки специалисты осмотрели 19 автобусов и выявили шесть однотипных нарушений, связанных с неполным информационным оформлением кузовов, в двух машинах на маршрутах № 43 и № 85. При этом в 17 автобусах на маршрутах № 40, 85, 26, 43 и 48 нарушений не обнаружили.
Также установлено, что 16 автобусов были оснащены кондиционерами, которые работали в штатном режиме, обеспечивая комфортную температуру в салоне. Дополнительно проверили оборудование для маломобильных пассажиров — аппарели и кнопки вызова водителя. Во всех 19 автобусах оно оказалось исправным.
Перевозчикам, работающим на маршрутах по регулируемым тарифам, поручили усилить контроль за перевозкой маломобильных групп населения.
Ранее сообщалось, что маршруты № 150, № 160 и № 180 вошли в число лидеров ночных перевозок.