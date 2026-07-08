Путин поприветствовал участников конкурса оперных певцов Образцовой

«Этот замечательный проект, вдохновителем и создателем которого была народная артистка СССР Елена Образцова, на протяжении многих лет является большим ожидаемым событием в культурной жизни нашей страны, других государств, служит популяризации и развитию великих традиций отечественного и мирового оперного искусства. И конечно, он предоставляет молодым исполнителям прекрасную возможность в полной мере проявить свои талант и мастерство, сделать первые шаги на пути к успеху и признанию», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.