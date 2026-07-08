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Путин поприветствовал участников конкурса оперных певцов Образцовой

Путин: конкурс оперных певцов Образцовой помогает сделать шаги на пути к успеху.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XVI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, отметив, что он помогает сделать первые шаги на пути к успеху и признанию.

«Этот замечательный проект, вдохновителем и создателем которого была народная артистка СССР Елена Образцова, на протяжении многих лет является большим ожидаемым событием в культурной жизни нашей страны, других государств, служит популяризации и развитию великих традиций отечественного и мирового оперного искусства. И конечно, он предоставляет молодым исполнителям прекрасную возможность в полной мере проявить свои талант и мастерство, сделать первые шаги на пути к успеху и признанию», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент убежден, что конкурс станет настоящим праздником для участников и гостей, подарит им яркие, незабываемые впечатления, а также «будет способствовать сбережению богатого творческого наследия выдающейся певицы, педагога и наставника — Елены Образцовой».