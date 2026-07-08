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После атаки на Таганрог глава города Камбулова обратилась к горожанам

Глава города также попросила всех соблюдать спокойствие и беречь себя и своих близких.

Таганрог вновь стал целью воздушной атаки беспилотников. По данным властей, силы ПВО своевременно перехватили все вражеские цели.

Глава города Светлана Камбулова обратилась к горожанам, гостям Таганрога и СМИ с важным предупреждением. Она призвала не выкладывать в сеть фото и видео, где видны адреса, маршруты и другие ориентиры: такая информация может быть использована противником.

Отдельно Камбулова остановилась на правилах поведения при обнаружении обломков БПЛА. Жителей просят не трогать найденные фрагменты, сохранять спокойствие и в первую очередь позаботиться о собственной безопасности. О любых находках необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы или по номеру 112. Глава города также попросила всех сохранять хладнокровие и беречь себя и близких.

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