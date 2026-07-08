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В Приморье проверили вольер для тигров с помощью четырех пятнистых оленей

Это поможет оценить готовность вольера для его будущих хищных обитателей.

Источник: Комсомольская правда

На территории будущего Государственного центра реабилитации амурских тигров в Приморском крае прошел необычный эксперимент — 8 июля 2026 года в один из вольеров для хищников запустили четырех пятнистых оленей. Об этом пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Это действие позволило оценить готовность объекта перед заселением первых постояльцев из дикой природы, которые ожидаются уже этой осенью.

Первый в стране государственный реабилитационный центр для краснокнижных хищников создается при поддержке регионального правительства. На данный момент уже функционирует хозяйственный блок, открытый еще в сентябре 2025 года, а в активной фазе строительства находятся восемь просторных вольеров для тигров, отдельные помещения для медведей, карантинные боксы для животных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве, а также хоспис для тяжелобольных особей.

Запуск оленей в вольер для хищников стал важным этапом проверки надежности ограждений и безопасности всей инфраструктуры.

После полного завершения всех работ центр будет передан на баланс правительства Приморского края и станет первым в России государственным учреждением подобного профиля, специализирующимся на реабилитации амурских тигров и других диких животных.