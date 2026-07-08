В Приморье проверили вольер для тигров с помощью четырех пятнистых оленей

Первый в стране государственный реабилитационный центр для краснокнижных хищников создается при поддержке регионального правительства. На данный момент уже функционирует хозяйственный блок, открытый еще в сентябре 2025 года, а в активной фазе строительства находятся восемь просторных вольеров для тигров, отдельные помещения для медведей, карантинные боксы для животных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве, а также хоспис для тяжелобольных особей.