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«Выходи за меня!»: в ВолгГМУ ординатор сделал предложение выпускнице вуза

Признание было публичным в момент вручения дипломов выпускникам.

В Волгограде церемония вручения дипломов в медицинском университете превратилась в романтическое событие. Накануне, 7 июля 2026 года, выпускница педиатрического факультета ВолгГМУ Сабина Гасанова получила не только диплом, но и предложение руки и сердца.

Инициатором стал ординатор кафедры судебной медицины Иван Ситников. Он поднялся на сцену к девушке с букетом цветов и помолвочным кольцом. Сабина согласилась выйти замуж, зал встретил момент аплодисментами.

В медицинском университете уже случалась похожая история: два года назад на выпуске фармацевтического факультета невестой стала Кристина Галас, ей предложение сделал Илья Полухин.

Ранее сообщалось, что 311 врачей для 119 стран подготовили в Волгоградском медуниверситете.