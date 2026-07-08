«Выходи за меня!»: в ВолгГМУ ординатор сделал предложение выпускнице вуза

В Волгограде церемония вручения дипломов в медицинском университете превратилась в романтическое событие. Накануне, 7 июля 2026 года, выпускница педиатрического факультета ВолгГМУ Сабина Гасанова получила не только диплом, но и предложение руки и сердца.
Инициатором стал ординатор кафедры судебной медицины Иван Ситников. Он поднялся на сцену к девушке с букетом цветов и помолвочным кольцом. Сабина согласилась выйти замуж, зал встретил момент аплодисментами.
В медицинском университете уже случалась похожая история: два года назад на выпуске фармацевтического факультета невестой стала Кристина Галас, ей предложение сделал Илья Полухин.
Ранее сообщалось, что 311 врачей для 119 стран подготовили в Волгоградском медуниверситете.