Спрос на аренду кабриолетов в Калининградской области вырос на 17%

С приходом тёплого сезона жители региона всё чаще выбирают для краткосрочной аренды автомобили с открытым верхом. По данным Авито Авто, с марта по июнь 2026 года спрос на аренду кабриолетов вырос на 16,6% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды составила 8,2 тыс. рублей в день. Среди марок наибольший рост…