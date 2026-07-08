Спрос на аренду кабриолетов в Калининградской области вырос на 17%

С приходом тёплого сезона жители региона всё чаще выбирают для краткосрочной аренды автомобили с открытым верхом. По данным Авито Авто, с марта по июнь 2026 года спрос на аренду кабриолетов вырос на 16,6% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды составила 8,2 тыс. рублей в день.
Среди марок наибольший рост спроса показала Ford (+27,2%), за ней следуют Mercedes-Benz (+21,2%), MINI (+14,7%), BMW (+13,5%) и Peugeot (+6,5%).
В модельном рейтинге лидирует MINI Cooper S (+28,6%). Далее — Ford Mustang (+27,2%), Mercedes-Benz SLK-класс (+22,7%) и BMW Z4 (+20,5%). Также в топ вошли BMW 4 серии (+13,2%), MINI Cooper (+11,2%) и Mercedes-Benz C-класс (+10,1%).
По популярности первое место занимает MINI со средней стоимостью аренды 6,3 тыс. рублей в день. BMW — 9,4 тыс. рублей, Ford — 10,3 тыс. рублей, Mercedes-Benz — 8,2 тыс. рублей, Porsche — 12 тыс. рублей.
Самые популярные модели: MINI Cooper, Ford Mustang, BMW 4 серии, MINI Cooper S и BMW 3 серии.
Руководитель бизнес-направления «Аренда автомобилей» в Авито Антон Найдич отметил: «Кабриолеты — сезонная категория. В Калининградской области спрос на их аренду вырос на 16,6%: автомобили всё чаще выбирают как часть впечатлений от отдыха и мероприятий».
В структуре предложения лидируют MINI (25,2%), BMW (21,8%), Ford (16,4%), Mercedes-Benz (15,1%) и Peugeot (4,2%).