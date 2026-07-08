Казахстанец согласился выплачивать каждый месяц по 35 тыс. тенге

В межрайонном суде по гражданским делам Шымкента рассмотрено дело о взыскании алиментов.
Истец обратился в суд с требованием о взыскании алиментов с ответчика до окончания обучения.
В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке судебной медиации и обратились в суд с ходатайством об утверждении достигнутого соглашения.
Согласно условиям медиативного соглашения, ответчик обязался выплачивать в пользу истца алименты в размере 35 тыс. тенге ежемесячно до 16 марта 2029 года.
Истец отказался от заявленных требований.
Суд признал достигнутое сторонами соглашение соответствующим требованиям законодательства, утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.
Определение вступило в законную силу.