Историческое Веерное депо в Москве превратят в современное общественное пространство

В Москве закрытую на протяжении многих лет территорию исторического Веерного депо на Комсомольской площади превратят в новое общественное пространство. После реконструкции здесь откроют культурно-выставочный центр, а прилегающую территорию благоустроят для отдыха, прогулок и проведения городских мероприятий.
Историческое здание, построенное для обслуживания железнодорожного транспорта, планируется приспособить под современное общественное использование. Проект предусматривает сохранение архитектурных особенностей депо, включая кирпичные фасады, а внутренние помещения переоборудуют для проведения выставок, тематических экспозиций и других культурных мероприятий.
Концепция также включает благоустройство прилегающей территории. После завершения работ здесь появятся прогулочные зоны и площадка для проведения городских событий, фестивалей и сезонных мероприятий. Ожидается, что новое пространство станет частью культурной инфраструктуры центра Москвы и позволит открыть для горожан территорию, которая долгие годы оставалась закрытой.
Проект реализуется совместно с РЖД, поскольку объект относится к железнодорожной инфраструктуре. В настоящее время ведется его проектирование, а приступить к реконструкции планируется до конца 2026 года.