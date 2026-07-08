Историческое Веерное депо в Москве превратят в современное общественное пространство

В Москве закрытую на протяжении многих лет территорию исторического Веерного депо на Комсомольской площади превратят в новое общественное пространство. После реконструкции здесь откроют культурно-выставочный центр, а прилегающую территорию благоустроят для отдыха, прогулок и проведения городских мероприятий.