«Пляжа там больше нет»: ситуация на калининградском побережье после урагана 8 июля

Балтийск: флаг чёрный, на рассвете начался обещанный шторм. «Волна под самые дюны, метров пять — рассказал спасатель. — Сейчас ветер продолжается, порывы до 34 метров в секунду». Такая обстановка, по прогнозам, может сохраниться до 16 часов. Зеленоградск: флаг чёрный. Ситуация очень похожая: порывы ветра до 32 м/с, пятиметровые волны. «Находиться на пляже нельзя!» — отметили в ЕДДС. Пионерский: флаг красный (купание запрещено). Здесь чуть поспокойнее: бухту с одной стороны прикрывает порт, с другой — мыс. Тем не менее досталось и этому пляжу, его практически размыло. Не исключено, что придётся насыпать заново, поделился наблюдением спасатель. Высота волн до 2 м, температура воды 19 , воздуха — 15 . Ветер с порывами до 30 м/с. Светлогорск: поднят чёрный флаг. «Там ужас, там пляжа нет! — поделился собеседник “Клопс”. — Стоять невозможно, сдувает. Деревья попадали, на берег не попасть». В разгар шторма высота волн тоже достигала пяти метров. Сейчас ураган немного стих: скорость ветра 12−15 м/с, с порывами, волны около 3,5 м. Янтарный: красный флаг, купаться нельзя. Волна также порядка 3 м, сильный ветер. Температура воды +18, воздуха — +13−14 °C. Сам пляж здесь пока не пострадал, но грибки и шезлонги ураганом разметало.