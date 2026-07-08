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Две женщины в Хабаровском крае украли 69 тысяч с телефона знакомой

В суде обе признали вину полностью, раскаялись и добровольно возместили причинённый ущерб.

В Бикине двух женщин осудили за кражу денег с банковского счёта знакомой. Они перевели себе 69 тысяч рублей через мобильное приложение потерпевшей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

По материалам дела, подсудимые Ю. и А. находились в доме потерпевшей Ж. Там они договорились похитить деньги с её банковского счёта. Одна из женщин узнала у проснувшейся хозяйки пароль от телефона и банковского приложения. После этого подсудимые перевели деньги со счёта потерпевшей на свои счета, а затем потратили их по своему усмотрению.

В суде обе признали вину полностью, раскаялись и добровольно возместили причинённый ущерб. Суд учёл эти обстоятельства при назначении наказания.

Каждую признали виновной в краже денег с банковского счёта группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Женщины получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.