Две женщины в Хабаровском крае украли 69 тысяч с телефона знакомой

По материалам дела, подсудимые Ю. и А. находились в доме потерпевшей Ж. Там они договорились похитить деньги с её банковского счёта. Одна из женщин узнала у проснувшейся хозяйки пароль от телефона и банковского приложения. После этого подсудимые перевели деньги со счёта потерпевшей на свои счета, а затем потратили их по своему усмотрению.