Где в Волгограде и Волжском отметят День семьи 8 июля?

Парад семьи, молебен, бесплатное кино и единый хор на набережной — праздник растянется на несколько дней.
В Волгограде и Волжском, а также по всей области, пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности.
Он отмечается 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии. На этот раз празднование будет идти несколько дней.
Волгоград.
В среду, 8 июля, в центре Волгограда пройдёт Всероссийский парад семьи. Участниками могут стать все желающие. Сбор — у амфитеатра в 17.30. По окончании парада будет совершён молебен святым Петру и Февронии.
В амфитеатре с 18.20 до 20.00 горожан ждёт праздничный концерт. (0+).
Центральный парк культуры и отдыха приглашает 8 июля в 20.10 на бесплатный показ фильма «Мой Хатико». (6+).
Музей-заповедник «Старая Сарепта» ждёт на праздничную программу. 8 июля, начало в 16.00, 11 июля — в 12.00. (3+).
В субботу, 11 июля, амфитеатр на Центральной набережной станет местом проведения музыкального праздника — это будет единый хор, участником которого сможет стать каждый. Вход на мероприятие по билетам. (6+).
Праздничный концерт 8 июля состоится и в ДК «Химик» Красноармейского района Волгограда. Здесь же можно будет пройти творческие мастер-классы. (6+).
В 18.30 начнётся выступление группы «Кавер-истории». (6+). Вход будет свободным.
Волжский.
8 июля в 17.30 в общественном пространстве «Юность» пройдёт семейный праздник. В 18.00 возле храма Иоанна Богослова в парке «Волжский» стартует семейный парад.
В воскресенье, 12 июля, волжане смогут послушать концерт рок-бэнда The BardSong во внутреннем дворике ДК «Октябрь» (12+). Начало в 20.00. Пройти на концерт можно будет бесплатно, но потребуется предварительная регистрация.