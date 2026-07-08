13,5 миллиона человек увидят Казахстан глазами китайских блогеров

Пока Казахстан активно развивает туристические связи с Китаем, борьба за внимание путешественников все чаще происходит не на выставках, а в социальных сетях, передает DKNews.kz.
Именно поэтому в страну приехали китайские тревел-блогеры, за которыми следят более 13,5 миллиона человек.
Их маршрут проходил через самые узнаваемые природные и туристические локации Казахстана. Уже совсем скоро фотографии, видео и личные впечатления о путешествии увидят миллионы пользователей крупнейших китайских платформ.
Инициатором проекта выступила авиакомпания FlyArystan при поддержке управлений туризма Алматы и Мангистауской области. Партнером в Алматы стал туроператор Kite Travel.
Казахстан показали с двух сторон.
С 4 по 7 июля две группы китайских инфлюенсеров, представителей туристических агентств и туроператоров одновременно путешествовали по двум совершенно разным регионам страны — Алматы и Мангистауской области.
Такой формат позволил показать гостям контрастный Казахстан: современные горные курорты, живописные озера и каньоны — с одной стороны, и уникальные пустынные пейзажи, древние святыни и природные памятники — с другой.
Что увидели гости в Мангистау.
Программа в Мангистауской области включала самые известные достопримечательности региона:
мыс Жыгылган; подземные мечети Султан Епе и Шакпак ата; Долину шаров Торыш; горы Шеркала и Айракты; урочище Кызылкуп; знаменитое плато Бозжыра.
Эти локации давно считаются визитной карточкой западного Казахстана и все чаще появляются в мировых туристических рейтингах необычных природных мест.
Алматы показала природу, горы и национальный колорит.
Вторая группа из семи китайских инфлюенсеров отправилась по туристическим маршрутам Алматы и Алматинской области.
За несколько дней гости посетили:
высокогорный курорт Шымбулак; Кок-Тобе; озера Кольсай и Каинды; Чарынский каньон; этноаул Huns; комплекс Bizdin Auyl; горный курорт Oi-Qaragai; Зеленый базар.
Здесь они познакомились не только с природными красотами, но и с казахской кухней, культурой и традициями.
Миллионы потенциальных туристов увидят Казахстан.
Главная ценность такого проекта — его масштаб.
Совокупная аудитория участников блог-тура превышает 13,5 миллиона подписчиков. На протяжении всей поездки они снимали фото- и видеоконтент, который будет опубликован в крупнейших китайских социальных сетях — RedNote (Xiaohongshu), Douyin и Weibo.
Для Казахстана это возможность рассказать о своих туристических возможностях именно тем людям, которые сегодня чаще всего выбирают путешествия, вдохновившись публикациями любимых авторов.
«Китай остается одним из ключевых въездных туристических рынков для Казахстана. Сотрудничество с цифровыми авторами контента знакомит потенциальных гостей с реальным опытом посещения страны, повышает ее узнаваемость и формирует интерес к новым маршрутам. Через личный опыт и искренние впечатления блогеров мы показываем все разнообразие наших регионов — от уникальных ландшафтов Мангистау до горных курортов Алматы», — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций FlyArystan Жанар Жайлауова.
Новые рейсы открывают новые возможности.
Блог-тур стал частью более широкой стратегии FlyArystan по развитию авиасообщения между Казахстаном и Китаем.
Сегодня авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршрутам:
Алматы — Сиань; Алматы — Инин; Астана — Урумчи; Актау — Урумчи.
Расширение маршрутной сети делает путешествия между двумя странами доступнее и способствует росту как туристических, так и деловых поездок.
В условиях растущего интереса китайских путешественников к новым направлениям подобные проекты становятся важным инструментом продвижения Казахстана на одном из крупнейших туристических рынков мира.