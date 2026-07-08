13,5 миллиона человек увидят Казахстан глазами китайских блогеров

«Китай остается одним из ключевых въездных туристических рынков для Казахстана. Сотрудничество с цифровыми авторами контента знакомит потенциальных гостей с реальным опытом посещения страны, повышает ее узнаваемость и формирует интерес к новым маршрутам. Через личный опыт и искренние впечатления блогеров мы показываем все разнообразие наших регионов — от уникальных ландшафтов Мангистау до горных курортов Алматы», — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций FlyArystan Жанар Жайлауова.