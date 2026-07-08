Свердловская область не нашла покупателя ФК «Урал» за «достойные деньги»

«Если появится инвестор за достойные деньги, будем дальше вести диалог, и, возможно, продажа состоится. Не появится — значит, как была у нас собственность, так и будет работать. С точки зрения формирования бюджета, он будет сформирован и он достаточный для того, чтобы играть и для того, чтобы выходить в Премьер-лигу — ровно такая задача стоит на сегодняшний день перед главным тренером», — заявил глава региона.
В настоящее время клуб остается в собственности области и продолжает функционировать в прежнем режиме.
Всего планируется продать 12050 акций клуба. Цена одной акции составляет 1 тыс. руб. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК, «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.
Несколько дней назад стало известно, что президент футбольного клуба Григорий Иванов ушел в отставку спустя более 23 лет работы на посту. Сейчас он занял место заместителя председателя совета директоров клуба.