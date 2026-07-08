Свердловская область не нашла покупателя ФК «Урал» за «достойные деньги»

«Если появится инвестор за достойные деньги, будем дальше вести диалог, и, возможно, продажа состоится. Не появится — значит, как была у нас собственность, так и будет работать. С точки зрения формирования бюджета, он будет сформирован и он достаточный для того, чтобы играть и для того, чтобы выходить в Премьер-лигу — ровно такая задача стоит на сегодняшний день перед главным тренером», — заявил глава региона.