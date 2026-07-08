На Дону с экс-руководителей застройщика планируют взыскать 385 млн рублей

УФНС России по Ростовской области подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскания убытков с контролирующих лиц застройщика ООО СК «Топаз» (Ростов-на-Дону) на 385,8 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.