Курская свободная экономическая зона может привлечь 200 млрд рублей

Вопрос расширения свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области обсуждался 7 июля в ходе рабочей встречи вице-премьера Александра Новака и главы региона Александра Хинштейна. По словам господина Хинштейна, уже сейчас в проработке находятся семь проектов с инвестициями свыше 200 млрд руб. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Детальной информации о проектах губернатор не привел.