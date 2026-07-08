Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курская свободная экономическая зона может привлечь 200 млрд рублей

Вопрос расширения свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области обсуждался 7 июля в ходе рабочей встречи вице-премьера Александра Новака и главы региона Александра Хинштейна. По словам господина Хинштейна, уже сейчас в проработке находятся семь проектов с инвестициями свыше 200 млрд руб. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Детальной информации о проектах губернатор не привел.

Источник: Коммерсантъ

Вопрос расширения свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области обсуждался 7 июля в ходе рабочей встречи вице-премьера Александра Новака и главы региона Александра Хинштейна. По словам господина Хинштейна, уже сейчас в проработке находятся семь проектов с инвестициями свыше 200 млрд руб. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Детальной информации о проектах губернатор не привел.

Господин Хинштейн отметил, что зампред правительства РФ «активно поддерживает» инициативу расширения СЭЗ на всю Курскую область. Стороны также обсудили обеспечение региона топливом и вопросы модернизации и ремонта электрического оборудования.

«Ъ-Черноземье» 6 июля сообщал, что курские власти хотят ускорить расширение СЭЗ. На оперативном совещании в облправительстве Александр Хинштейн подчеркнул, что речь идет о «новых налогах, новых рабочих местах и новых вливаниях в экономику».

В Курской области свободная экономическая зона (СЭЗ) действует в рамках девяти приграничных районов. Сейчас в ней представлен только один резидент — производитель колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское». В свободной экономзоне предприятие решило реализовать проект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе. Объем инвестиций составил 120 млн руб.

Накануне Александр Хинштейн в Москве также провел рабочие встречи с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Чернышенко. По итогам, в частности, сообщалось, что реализация проектов в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов способствовала вводу в эксплуатацию более 450 тыс. кв. м жилья в Курской области, привлечению 33,8 млрд руб. внебюджетных средств, а также поступлению налоговых и неналоговых доходов в размере 2,6 млрд руб.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше